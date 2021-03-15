ينتحل صفة شرطي ويسرق 245 ألف درهم

آمنة الكتبي (دبي)

أحالت النيابة العامة متهماً عربياً في العقد الثالث، إلى محكمة الجنايات بدبي، حيث قام بتزوير محررات رسمية عن طريق اصطناعها ونسبتها للغير، وهي عبارة عن عقد تموين وإدارة كانتين منسوب لجهة حكومية في الدولة، وذلك للاحتجاج بصحتها وبنيه استعمالها كمحررات صحيحة.

واستولى المتهم على مال منقول بقيمة 245 ألف درهم، بالاستعانة بصفته موظفاً في الشرطة، واستخراج 3 تصاريح دخول من المؤسسة العقابية. وبذلك يكون المتهم قد اقترف جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وجنحة الاحتيال، وتمت إحالة المتهم والدعوى الجنائية إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام. كما أحالت النيابة العامة في دبي 4 طلاب قاموا بالاعتداء على شاب عربي زائر في العقد الثالث من العمر، لمحكمة الجنايات بدبي، حيث قام المتهمون بركل المجني عليه وكسر أنفه وتشويهه مما سبب له عاهة مستديمة. وكان المجني عليه يمشي بالقرب من منطقة سكنه وفوجئ بمركبة تقل المتهمين، حيث قام أحدهم بالسلام عليه ورد عليه السلام بقول «الحمدل»، ومن ثم قال أحد المتهمين له إنك تتعاطى المشروبات الكحولية وانهالوا عليه بالضرب.