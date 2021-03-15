إطلاق حملة «افسح الطريق في المسار السريع»

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة دبي للإعلام حملة «افسح الطريق في المسار السريع»، التي تستمر حتى 15 من شهر مايو المقبل، والهادفة إلى توعية أفراد المجتمع والسائقين بأهمية إخلاء مسار أقصى اليسار واستخدامه للتجاوز ثم الرجوع إلى المسار الأيمن، والالتزام بوجود مسافة أمان كافية تفصل المركبة عن المركبات الأخرى مع مراعاة استخدام الإشارات الضوئية.

وثمن معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الدور الذي تقدمه هيئة الطرق والمواصلات مؤكداً الأهمية البالغة للحملة في ضبط أمن الطريق، وفتح مسار أقصى اليسار أمام السيارات الراغبة في التجاوز، ودوريات الشرطة والأطباء ومركبات الإسعاف لتمكينهم من الوصول للحالات الطارئة وإنقاذ حياة المصابين والمرضى وغيرهم في أسرع وقت.

وأكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات حرص «الهيئة» على دعم السلامة المرورية في إمارة دبي، والتي تمتاز ببنية تحتية متينة ذات جودة عالية في مجال الطرق والمواصلات وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية، مشيراً إلى أن جهود التطوير والتعاون المشتركة قد ساهمت في خفض معدل وفيات حوادث الطرق إلى أفضل المستويات التي شهدتها إمارة دبي. يذكر أن حملة «افسح الطريق في المسار السريع» تندرج ضمن حملات التوعية الاستراتيجية لشرطة دبي. وينص القرار الوزاري رقم (179) لسنة 2017 (قواعد وإجراءات الضبط المروري) (جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية) أجاز لرجال المرور تحرير مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف، وغرامتها 400 درهم و4 نقاط، ومخالفة عدم ترك مسافة أمان بين المركبة والمركبة الأمامية وغرامتها 400 درهم.