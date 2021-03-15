726 ألف مخالفة رادار في الشارقة العام الماضي

سعيد أحمد (الشارقة)

بلغ عدد مخالفات الرادار في الشارقة 726 ألفاً و727 مخالفة خلال العام الماضي، وسجلت أجهزة الضبط أعلى سرعة لمركبة وصلت إلى 252 كيلومتراً في الساعة.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن تركيب الرادارات جاء تماشياً مع رؤية وزارة الداخلية، وتحقيقاً لهدفها الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز الأمن ‏والأمان، ‏وجعل الطرق أكثر أماناً، مؤكدة أنها تسعى من خلال تلك الإجراءات إلى الحد من التجاوزات والسرعات ‏الكبيرة، التي يقود بها بعض السائقين، وخفض نسبة الحوادث على الشوارع.

وأضافت أنه خلال الفترة الماضية تم تركيب 5 رادارات جديدة على طريق الشارقة - خورفكان، الذي يضم 5 أنفاق، توزعت على الاتجاهين من منطقة شيص إلى مدينة خورفكان، وتركزت في النقاط الساخنة، التي تستدعي ضبط السرعات المقررة لكل شارع؛ بهدف خفض نسبة الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من خسائر ‏بشرية ‏ومادية، من خلال الحد من تجاوز السرعات المقررة على طرق الإمارة. وتتميز أجهزة الرادارات في الشارقة، بمواصفات ذكية وعالية الدقة، من أهمها قراءة سرعة المركبات ومخالفة متجاوزي السرعات المحددة، بالإضافة إلى قدرتها على تحرير أكثر من مخالفة في وقت واحد، ومخالفة المركبات التي تتجاوز في غير المكان المصرح لها فيه، كالشاحنات التي تتجاوز في المسار غير القانوني لها.

كما تتميز بمخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، في حال قيام السائق بالاقتراب من مركبة أخرى أمامه بمسافة غير آمنة، ويقوم جهاز الرادار بقياس هذه المسافة ومقارنتها بالمسافة المرورية القانونية، وعليه تتم مخالفة المركبة الخلفية التي أخلت بالنظام المروري بالطريقة التي قد تؤدي لحوادث جسيمة وخصوصاً في الطرقات السريعة.

وناشدت شرطة الشارقة، مستخدمين الطرق الالتزام بالسرعات المقررة، حفاظاً على سلامتهم، لافتة إلى أن القيادة بسرعة زائدة، يهدد حياة الجميع ويعرضهم للخطر، ويسبب خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.