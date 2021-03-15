«الإسعاف والإنقاذ» في دورة بشرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

حضر العميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، دورة «الإسعاف والإنقاذ في حوادث الطرق التأسيسية»، التي عُقدت في شرطة رأس الخيمة، قسم الإسعاف والإنقاذ، بالتنسيق مع أكاديمية الدفاع المدني، قدم الدورة الرائد طارق الشرهان رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، بحضور جميع المعنيين بمهام الإسعاف والإنقاذ. وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أن دورة «الإسعاف والإنقاذ في حوادث الطرق التأسيسية»، ستستمر لمدة شهر، وهي زاخرة بالعديد من المعلومات الهامة في مجال إنقاذ المصابين بحوادث الطرق. وأضاف: تشمل الدورة تقديم مواد وتدريبات نظرية وتطبيقات عملية حول الإجراءات التي يتم اتخاذها أثناء وقوع الحوادث وكيفية التعامل معها، مع التدريب على الإسعافات الأولية في موقع الحادث وشرح كيفية تأهيل وتحفيز موظفي الإسعاف والإنقاذ لأداء أعمالهم بمنتهى الدقة واليُسر، مع المحافظة على الجودة والتميز في الأداء.

وأوضح العميد أحمد النقبي، أن الدورة جاءت في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية، في هدفها الثالث المتمثل في تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة للدفاع المدني، بتعميم ثقافة السلامة ونشر التوعية، وتوفير الاشتراطات المتعلقة بها، إضافة إلى تمكين العمليات والمراكز باستخدام أفضل التقنيات الموحدة والملائمة لخدمات السلامة المرتبطة بالدفاع المدني.