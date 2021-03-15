إلزام شريك في عقار بدفع 480 ألف درهم لمالكة أرض

جمعة النعيمي (أبوظبي)

ألزمت محكمة النقض في أبوظبي، شريك مالكة العقار بدفع (480 ألف درهم سنوياً) لمالكة عقار أرض سكنية، عن نصيبها في العوائد الإيجارية للعقار محل النزاع والمقدر بالنصف، مع الفائدة القانونية، بواقع 3% سنوياً نظير استغلاله العقار دون إشعار مالكته.

وتدور حيثيات القصة في قيام مالكة عقار أرض سكنية (فيلا) بإقامة دعوى قضائية ضد شريكها (المشتري) الذي اشترى نصيبها في الأرض السكنية في أبوظبي وما عليها من مبانٍ، مطالبة شريكها في العقار بدفع مبلغ مليونين و280 ألف درهم عن قيمة الإيجارات المستحقة وما يستجد حتى إتمام البيع والفوائد التأخيرية، بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، كما قدم شريك مالكة الأرض السكنية دعوى قضائية متقابلة، مطالباً مالكة الأرض السكنية بدفع المبالغ التي أنفقها من حسابه الخاص على الأعمال الإضافية التي قام بتنفيذها على عين النزاع وتصفية الحساب بينه وبين مالكة العقار والقيمة الإيجارية السوقية للفيلا التي تستحوذ عليها مالكة العقار.

وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن شريك مالكة العقار هو المستغل لنصيب المالكة في عقار النزاع، وقد انتهت هذه المحكمة إلى إلزامه بسداد نصيب شريكته في ريع العقار للفترة المذكورة، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الشريك في العقار سلّم مالكة العقار نصيبها لاستغلاله للريع.