تحذيرات من تدني مدى الرؤية بفعل الضباب

أبوظبي (الاتحاد) - حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية، مساء اليوم، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، بسبب تشكل الضباب.

وناشد المركز، في بيان، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 01:00 وحتى الساعة 08:30 من صباح يوم غد الثلاثاء.

بدورها، ناشدت شرطة أبوظبي السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب، ودعتهم إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.