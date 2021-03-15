رئيس البرلمان العربي يثمن خطوة الإمارات الرائدة في إطلاق برلمان للطفل

ثمن معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجلسة الأولى للبرلمان الإماراتي للطفل، والتي تتزامن مع احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي الذي يوافق 15 مارس من كل عام، واصفاً إياها بالخطوة المهمة والسباقة في المنطقة لتربية النشء على ممارسة العمل البرلماني منذ الصغر وتنمية ثقافة الحوار.

وقال معاليه - في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات - إن هذه الخطوة تعد استكمالاً للجهود البناءة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لدعم النشء وتربيتهم التربية الصحيحة وبما يخدم قضايا الطفل وحماية حقوق النشء من خلال تعريفهم بهذه الحقوق وكيفية الدفاع عنها كون الطفل يمثل اللبنة الأساسية لدعم مستقبل الأوطان والمنطقة العربية.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن تجربة إنشاء برلمان للطفل هي تجربة رائدة وأنموذج يستحق أن يعمم في بلداننا العربية، لإعداد جيلٍ قادرٍ على ممارسة أدواره المختلفة في المجالات كافة ومساهمته في بناء مجتمعه.

وثمن رئيس البرلمان العربي الجهود التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لدعم المرأة والطفل في دولة الإمارات، موجهاً لسموها تحية تقدير واعتزاز بهذا الدور الرائد.



