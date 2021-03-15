عجمان: السماح للمقاهي بالعمل حتى الواحدة ليلاً





أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة عجمان عن قرار السماح لجميع المقاهي بالعمل حتى الساعة الواحدة ليلاً، كما سمح لكافة المطاعم بالعمل دون التقيد بساعات العمل، حسب الأنظمه المعمول بها في الإمارة، وذلك ابتداء من، اليوم الاثنين، الموافق 15 مارس 2021.

وشدد الفريق على التزام كافة المطاعم والمقاهي بتطبيق التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين الطاولات، وألا يزيد العدد عن 4 أشخاص في كل طاولة.

وأكد الفريق إلزام مقدمي الخدمة في المقاهي والمطاعم بإجراء الفحص الأسبوعي PCR، واستثنى من ذلك الحاصلين على جرعتين من اللقاح بإثبات ذلك عبر تطبيق الحصن.

وأهاب الفريق بأصحاب المطاعم والمقاهي ضرورة الالتزام بالقرار مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكداً أن الجهات المسؤولة ستتعامل بحزم مع المخالفين، حرصاً على سلامة المجتمع.