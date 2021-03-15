تدوير 1.9 مليون طن من مخلفات البناء والهدم العام الماضي

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، عن قيامه بإعادة تدوير ما يقارب 1,915,724 مليون طن من مخلفات الهدم والبناء في أبوظبي خلال العام الماضي، والتي تشكل 80% من مجموع ما تم استلامه من مخلفات الهدم والبناء في الإمارة، أي ما يعادل وزن 255 قبة من قباب متحف اللوفر في أبوظبي.

وعلى مدار العام الماضي، تم جمع نحو 2.4 مليون طن من مخلفات الهدم والبناء في منطقة أبوظبي، والتي تشكل نسبة 32% من إجمالي النفايات المستلمة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات.

وتعمل منشآت إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء التابعة لمركز أبوظبي لإدارة النفايات، على إنتاج 4 أحجام مختلفة من الحصى من تلك المخلفات والتي تتراوح أحجامها من 0 مم وحتى 37.5 مم، بالإضافة إلى الرمال الناتجة عن كافة عمليات المعالجة، واستخدامها في مشاريع الطرق والبنية التحتية لمشاريع حيوية عدة في إمارة أبوظبي.

ومن أهم تلك المشاريع «الاتحاد للقطارات»، و«ميناء خليفة»، و«شركة مطارات أبوظبي»، و«جامع الشيخ زايد الكبير»، و«متحف اللوفر»، و«جزيرة السعديات»، وطريق الغويفات، ومشاريع حقول النفط التابعة لشركات أدنوك، وغيرها من الأعمال الأخرى.