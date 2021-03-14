في الإمارات... حدائق بمعايير عالمية آمنة للأطفال

هالة الخياط (أبوظبي)

توفر الإمارات من خلال حدائقها الموزعة في مختلف مناطق الدولة مساحات واسعة من المرح في أجواء طبيعية وخيارات متعددة.

وتلبي الحدائق العامة ومناطق الألعاب السكنية احتياجات الأطفال المختلفة، وتمنحهم تجارب من الترفيه واللعب واكتساب المهارات المختلفة في بيئة آمنة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وتوفر لهم تجارب مختلفة من خلال تقديمها البيئة الفطرية والحياة الطبيعية الضرورية لكل طفل.

تنفرد العديد من الحدائق في الدولة بحصولها على جائزة العلم الأخضر العالمية التي تسعى إلى توفير متنزهات عامة، وحدائق عالية الجودة، تخضع لإدارة تراعي البيئة المستدامة وجودة الحدائق.

وتوفر الحدائق العامة خيارات ترفيهية متعددة للأطفال، وتحتوي معظمها الحدائق على ملاعب لكرة الطائرة، كرة السلة، وملاعب رياضية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال للفئات العمرية المختلفة. والعديد من الحدائق تتضمن مضماراً للتريض حول محيط الحديقة، حفاظاً على صحة الأطفال، وفي محاولة لمحاربة انتشار السمنة.

كما تراعي العديد من الحدائق الجانب التثقيفي، وإتاحة الفرصة لهواة القراءة، حيث تضم مكتبات متنوعة تمثل إضافة للجانب الثقافي عند الأطفال.

وتراعي معظم الحدائق في الدولة فئة أصحاب الهمم، بتوفير أجهزة لياقة بدنية مخصصة لأصحاب الهمم بما يتيح لهم فرصة مشاركة أقرانهم من الأسوياء اللعب واللهو وممارسة الرياضة، ضمن منطقة ألعاب صديقة للأطفال من أصحاب الهمم في الحدائق العامة دون عائق أو شعور بالنقص.

وتراعي الألعاب متطلبات أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات سواء ذوي الإعاقات الذهنية أو الجسدية أو السمعية أو التحديات البصرية ومصابي التوحد، وتعمل على رفع المهارات الحسية لهم.

وتتولى البلديات على مستوى الدولة تنفيذ أعمال تطويرية بشكل مستمر للحدائق وتحديداً مناطق الألعاب المخصصة للأطفال، وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، وصيانة وتأهيل معدات الملاعب بهدف توفير السلامة والمتعة للمستخدمين، وتجري صيانة وتطوير لأنظمة الإنارة في الملاعب، بالإضافة إلى طلاء وتخطيط الأرضيات بمواد عالية الجودة ومقاومة للظروف المناخية، بما يتيح الفرصة لأفراد المجتمع والأطفال ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية في أجواء عالية وضمن بيئة آمنة تماماً.