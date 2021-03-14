عائشة الكعبي: بناء الشخصية المتوازنة أولوية

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت عائشة الكعبي، مدير «أطفال الشارقة» بالإنابة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في الشارقة، أن الطفل الإماراتي يحظى بدعم وعناية كبيرة من قبل حكومة وقيادة الإمارات.

وأوضحت أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، يوليان عناية خاصة لإعداد وتهيئة الطفل باعتباره أحد الركائز الأساسية في بنية وبناء المجتمع والأسرة.

أضافت: «في يوم الطفل الإماراتي، نحن فخورون بما استطاع أن يحققه هذا الطفل المميز، والذي يحظى بالفرص المميزة من خلال قيادة متميزة، لا تقدم إلا الأفضل لأبناء هذا الوطن».

عائشة الكعبي

وأكدت أن جميع المراكز في أطفال الشارقة تقوم بدعم الأطفال من خلال بناء الشخصية المتوازنة، إذ يتم تحفيز الأجيال الناشئة لتكون قادرة على أخذ دورها في المستقبل من خلال إعدادها الإعداد الشامل عبر البرامج والأنشطة الثقافية والفنية والمهارية والتقنية والترفيهية والرياضية للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً، والتي تصب جميعها في إطار صقل مهاراتهم التعليمية والمعرفية وتوسيع مداركهم.

وأضافت: «نحن نسعى من خلال مبادراتنا في أطفال الشارقة والمشاريع التي نقدمها للأطفال إلى تحقيق التكامل المستدام، من خلال تصميم وتنفيذ برامج وأنشطة تستشرف المستقبل، وذلك بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، بهدف اكتشاف وتنمية واستثمار طاقات الأطفال والناشئة والشباب في بيئة إماراتية محفزة على الإبداع والابتكار، لبناء أجيال واعية ومؤثرة».

معسكرات

قالت «تنظم أطفال الشارقة العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات على مستوى العام، منها المعسكرات والورش والمسابقات، ومن أبرز فعالياتها: الفعاليات الكبرى، وبينالي الشارقة للأطفال، وشورى أطفال الشارقة، وملتقى الشارقة للأطفال العرب، والبرامج والأنشطة، ودورات في العلوم والتكنولوجيا: ودورات في تنمية المهارة اللغوية منها: اللغة اليابانية، وتحدي الحروف لتقوية مهارة اللغة الإنجليزية، ودورات في فنون الطهي، وورش موسيقية من خلال برنامج المرح مع الموسيقى، وكذلك ورش فرشاة فنان لتنمية المهارات الفنية في برنامج عالم الفنون، وورش في القراءة، كما أطلقت برنامج عالم الحيوان مؤخراً إلى جانب المعسكرات».

المسابقات العالمية

أضافت مدير أطفال الشارقة بالإنابة: «استطاع الطفل الإماراتي من خلال هذه المبادرات تحقيق العديد من الإنجازات، منها: الحصول على المراكز الأولى في المسابقات العالمية: مثل بطولة العالم في (اليوسي ماس) العالمية بكمبوديا، والمركز الأول في مسابقة الدورة الـ 20 لمعرض (كانا غاوا) العالمي للفنون التشكيلية باليابان، والمركز الرابع بأولمبياد الروبوت العالمي بهنغاريا، وفي مجال الرياضة المركز الأول في بطولة غرب آسيا للشطرنج الخاطف، والمراكز الأولى في مجال (الإبداع الابتكاري) ضمن فئة الفيزياء (STEAM) و(فيشر تكنيك) Fischer Technik، في البطولة الوطنية لسلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، في دورتها السادسة، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم في مركز أرض المعارض بإمارة أبوظبي، وكان للأطفال نصيب في ميداليات مسابقة البطولة العربية للجودو في الكويت على المستوى المحلي والعالمي، بالإضافة إلى حصولهم على مراكز متقدمة في مسابقة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة، ومسابقة صيف بلا فراغ».