نهيان بن مبارك: الطفولة مستقبل الوطن

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن احتفال دولة الإمارات بـ «يوم الطفل الإماراتي»، هو تجسيد حي لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية ودعم للطفل الإماراتي في كافة المجالات، وهو اهتمام لا ينفصل على الإطلاق عن اهتمامها بكافة فئات المجتمع بما في ذلك الأسرة والشباب والمرأة.

وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لرعاية ودعم وتنشئة وحماية أبناء وبنات الإمارات.

وأكد معاليه أن الأطفال يحظون برعاية واهتمام قيادتنا الرشيدة في كافة المجالات الصحية والمجتمعية والتعليمية، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الذين قاموا بجهود مقدرة لدعم قضايا الطفولة وتوفير كافة الإمكانات لتنشئتهم تنشئة تجعل منهم أبطالاً وعلماء وجنود الوطن في مستقبله الزاهر.