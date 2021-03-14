سارة الأميري: استمرار رحلة الإنجازات

أبوظبي ( الاتحاد)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أن بناء الإنسان وتمكينه وتأهيله منذ الطفولة نهج إماراتي، أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتسير على دربه قيادتنا الرشيدة التي تضع -برؤيتها الاستشرافية الثاقبة- مستقبل الأجيال القادمة من أبناء الوطن.وقالت معاليها: إن دولة الإمارات تجني حالياً ثمار ما زرعه الآباء المؤسسون في رعايتهم الكريمة وتقديمهم كل سبل الدعم للأطفال منذ تأسيس الدولة قبل 50 عاماً، وهو ما تتم ترجمته حالياً في مسيرة حافلة من الإنجازات النوعية في مختلف المجالات، وتعكسه المؤشرات العالمية، ولذا فإننا واثقون ونحن نحتفل باليوبيل الذهبي للدولة هذا العام أن الخمسين عاماً المقبلة، سوف تشهد استمرار رحلة الإنجازات بإذن الله. وأضافت معاليها أن دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تصنع الفارق دائماً، وتسهم بشكل مستدام في تهيئة البيئة المناسبة للأطفال اجتماعياً وتعليمياً، ليواصلوا في المستقبل مسيرة رقي وازدهار الوطن.