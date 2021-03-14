مريم المهيري: توجه استراتيجي

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أن الاستثمار في الطفل الإماراتي هو استثمار في المستقبل، وضمان لتحقيق التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

وقالت: «إن رعاية الطفل هو توجه استراتيجي لدولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أولى أهمية كبرى لتأهيل الأطفال وتنشئتهم على حب الوطن. وسارت القيادة الرشيدة على النهج، حيث سخرت كافة الموارد والإمكانات لدعم أطفال الإمارات.

وأضافت معاليها: أتقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على دعمها اللامحدود للطفل والأسرة في الإمارات. حيث أرست أم الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في رعاية الأطفال وتأسيسهم بالشكل السليم الذي يساعد على إعدادهم قادةً للمستقبل.