خولة الملا: أساس تكوين المجتمع

الشارقة (وام)

أكدت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أن يوم الطفل الإماراتي يعد مناسبة وطنية للاحتفال بأبناء المستقبل، وإبراز إنجازات دولة الإمارات وحرص قيادتها الرشيدة التي أولت الطفولة اهتماماً خاصاً، من خلال منحها الرعاية وحقوقها الأساسية، بما يتماشى مع الأعراف والقوانين الدولية إيماناً منها بأن الطفل هو أساس تكوين المجتمع وعماد مستقبله.

ولفتت الملا إلى أن هذه المناسبة تعد فرصة أيضاً للتأكيد على أهمية مواصلة الجهود لصون حقوق الطفل ودعم الأسر للنهوض بمهامها في التربية الإيجابية للطفل، كجزء أصيل من تعزيز ثقافة التماسك والتلاحم الأسري.

وأشادت بنهج الإمارات الرائد في إيجاد كافة المقومات التي تحفز الأطفال على الإبداع والابتكار، وتوفير مظلة تشريعية متطورة لحمايتهم من المخاطر ورعايتهم صحياً وتعليمياً واستشراف المستقبل بخطط ومبادرات واعدة، تحقق لهم الريادة والتطور في حياتهم المستقبلية.