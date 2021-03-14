شيخة الشامسي: فتح مدارك الصغار

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت شيخة الشامسي، مديرة مفوضية مرشدات الشارقة، أن يوم الطفل الإماراتي يحمل كل عام شعاراً يعزز الوعي بحقوق الأطفال لدى الأهل والمجتمع، ويفتح مدارك الصغار على حقوقهم، وفقاً لقانون حماية الطفل بدولة الإمارات (قانون وديمة). وأكدت أن احتفال هذه السنة تحت شعار «حق اللعب»، يعيد صياغة مفهوم اللعب باعتباره نشاطاً مفيداً، يعزز من ارتباط الأطفال بأقرانهم ويمنحهم طاقات إيجابية، تسهم في تعزيز الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات في المستقبل.

وأشارت إلى أن المفوضية تشارك من خلال برامجها في الارتقاء بمهارات فئات المنتسبات من الزهرات ثم المرشدات ثم المرشدات المتقدمات. مشيرة إلى تنظيم أنشطة متنوعة تناسب الاهتمامات المختلفة للمنتسبات، وتندرج ضمن الإسهام في رعاية وتنمية المهارات، والتحفيز على الاشتراك في الأعمال الطوعية، واكتساب قدرات عملية تمكن الزهرات والفتيات من امتلاك خبرات جديدة.