مؤسسات رأس الخيمة الاجتماعية: الحب والثقافة والفنون

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

نظمت عدد من مؤسسات رأس الخيمة الاجتماعية فعاليات وأنشطة بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، وإبراز حقوقه وواجباته وما يتعلق بجوانب صحته الجسدية والنفسية ومداركه، لكي يكون فردا فعالا في المجتمع.

وقالت سمية حارب مدير مؤسسة الشيخ سعود التعليمية الخيرية إن المؤسسة وعبر الجهات التابعة لها سواء مركز رأس الخيمة للتوحد ونادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم ومدارس الشيخ سعود الخيرية واكاديمية رأس الخيمة للموهوبين والمشتل الزراعي جميعها تعد مراكز أساسية وداعمة وبشكل دائم للطفل وفي مختلف المراحل السنية خاصة خلال جائحة كورونا.

وأضافت بأن المؤسسة اهتمت بنشر الوعي والثقافة لدى الأطفال في جميع الجهات وبكل الطرق وبالتحديد في يوم الطفل الإماراتي والتأكيد على حقه في ممارسة حياته الطبيعية كطفل سواء من خلال اللعب والتعرف على البيئة المحيطة من حوله ونشر حب الثقافة والأدب والفنون. كما ركزت المؤسسة على توعية الأسرة بضرورة الاهتمام بالطفل وحثهم على متابعتهم بشكل دائم بنوعية الألعاب والمواقع التي قد يدخلها الطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والألعاب الإلكترونية المتنوعة. وقالت إن المؤسسة أطلقت بكافة مراكزها منصة وبوابة إلكترونية تجمع كل الأطفال المبدعين والمتميزين للمشاركة في هذا اليوم مؤكدة أن الأطفال في الإمارات صغيري السن كبيري الإنجازات.

بدورها نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بالمناسبة وبالتعاون مع إدارة الدعم الاجتماعي – القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومدرسة القاسمية للتعليم الأساسي ورشة عمل بعنوان «صناعة الطفل المبدع» والتي تهدف إلى اكتشاف شخصيات وقدرات الأطفال وتطويرها والتعرف على طرق تنمية الإبداع والابتكار لديهم مهما اختلفت أنماط شخصياتهم وكيفية خلق بيئة صحية لهم، قدمتها موزة مبارك حجي القبيسي/‏‏اخصائي اجتماعي أول في القيادة العامة لشرطة أبوظبي–مدرب في برامج الرعاية الأسرية والتربية والطفل.

كما نظمت مدرسة جلفار للتعليم الثانوي بالتعاون مع الشرطة المجتمعية التابعة للقيادة العامة للشرطة رأس الخيمة حلقة نقاشية بعنوان «طفولتي مرح ولعب» وتم خلاله مناقشة حقوق الطفل وقانون وديمة، وهو احد أبرز وأهم القوانين التي تشمل عدة بنود أساسية تضمن حقوق الطفل بجميع جوانبها وذلك من خلال اتباع مجموعة استراتيجيات وتشريعات ووسائل مناسبة من شأنها أن تحقق الهدف الذي تسعى إليه دولة الإمارات والذي يرمي إلى حماية كل طفل على أرضها.