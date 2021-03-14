حمد الشامسي: صدارة الأولويات

أبوظبي (وام)

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي يجسد التزام الدولة بإعطاء الأولوية لاحترام حقوق الأسرة والطفل، وسعيها المتواصل لتنشئة جيل الغد وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات في مجالات الحياة كافة، والتي هي نتاج الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لصنع مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً، اقتداء بفكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي آمن بأن الأطفال هم بناة المستقبل، الذين سيقودون مسيرة الوطن ويحملون رسالة رفعته. وأشار النائب العام للدولة إلى أن يوم الطفل الإماراتي يأتي هذا العام وسط إنجازات كبيرة حققتها الدولة للطفل، بفضل الجهود الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في مجال حقوق الطفل بدءاً من الاهتمام بالأسرة، وهي الحاضنة الأولى للأطفال، ومن ثم بكل شؤونهم الصحية والتعليمية وكل ما يوفر لهم مختلف أوجه الحماية.وأكد أن دولة الإمارات وضعت حماية حقوق الطفل في صدارة أولوياتها، فأوجدت الأطر القانونية والتشريعية والمؤسسية النموذجية اللازمة لضمان حياة كريمة للطفل، ويعتبر قانون وديمة، واحداً من أهم، وأبرز القوانين التي تشمل عدة بنود أساسية تضمن حقوق الطفل في الحياة والبقاء والنماء.