خليفة بن محمد: التنشئة على التطوع

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن تنشئة الأطفال على العمل التطوعي، تعتبر مؤشراً لتقدّم الوطن، ودليلاً على حيوية المجتمع.

وقال بمناسبة «يوم الطفل الإماراتي» الذي يصادف 15 مارس من كل عام: «إن التطوع منذ الصغر يسهم في بناء نواة هذه الفئة بناءً سليماً، تزيد من معرفتهم بأمور الحياة، وتكسبهم خبرات متنوعة من خلال تعاملهم مع حاجات المجتمع، وتقوي لديهم المواطنة الفاعلة والإيجابية، وروح التكافل والتعاون».

وأشار إلى أهمية تعزيز هذه الخصال الحميدة لدى الأطفال في المؤسسات التعليمية والأسرية والدينية، بحيث تسهم إيجاباً في تعميق الشعور بالانتماء للوطن، وتوطيد العلاقات الإنسانية من خلال تطوير الحياة والتقارب الاجتماعي.

وأوضح أن هذه المناسبة الغالية تحل علينا في ظل جائحة استثنائية، خلّفت العديد من التبعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية على العالم أجمع، الأمر الذي يجعل العمل التطوعي واجباً لمساندة المجتمع، وحمايته من الآفات الاجتماعية، وفق الإرشادات الطبية المتبعة.

وأثنى على جميع الجهات المؤسسية والأسرية والإعلامية التي تتولى مثل هذه الأنشطة اللامنهجية لرفع مستوى الوعي التطوعي لدى الأطفال في الأزمات.