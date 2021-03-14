وداد بو حميد: الاستقرار والأمان

دبي (الاتحاد)

قالت وداد بو حميد نائب رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان: «تحتفل دولة الإمارات بـ«يوم الطفل الإماراتي» هذا العام تحت شعار «حق الطفل في اللعب» في ظل إنجازات غير مسبوقة حفظت للطفل حقه في الحماية والرعاية الشاملة باعتباره الركيزة الأولى التي يبني عليها الوطن آماله وتطلعاته، واستراتيجياته المستقبلية، حيث سنّت القوانين والتشريعات التي تكفل للطفل كافة حقوقه في حياة مستقرة ومستدامة تحفل بمقومات الاستقرار والأمان والسعادة».

ويأتي الاحتفاء بالطفل انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بإعلان الخامس عشر من مارس سنوياً «يوم الطفل الإماراتي».

وأضافت أن الاهتمام بالطفولة من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي منذ قيام الاتحاد، حيث تضمن الدستور نصوصاً واضحة توجب حماية الأم والطفل، وصدرت العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية، مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون الأطفال مجهولي النسب وغيرها من القوانين المتعلقة بالطفولة.