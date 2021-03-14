ناعمة المنصوري: تمكين الأجيال

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم الطفل الإماراتي يجسد ريادة الإمارات في صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم وتمكينهم والتنشئة السليمة لأجيال المستقبل كونهم ركيزة أساسية في مسيرة الخمسين.

وقالت: إن دعم ورعاية القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، جعلا أطفال الإمارات قادة الغد متسلحين بالعلم والمعرفة ومهارات المستقبل بما يعزز مساهمتهم في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات.

وأضافت: أن يوم الطفل الإماراتي الذي يوافق 15 مارس من كل عام تزامن هذا العام مع الجلسة الأولى للفصل التشريعي الأول للبرلمان الإماراتي للطفل والذي يعكس بشكل جلي ريادة الإمارات عالمياً في تمكين قادة المستقبل من خلال إعطائهم الحق في التعبير عن أنفسهم وآرائهم وأخذها بعين الاعتبار.

وتقدمت بهذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على رعايتهم الكريمة وتوجيهاتهم الصائبة.