محمد مطر الكعبي: الرخاء والرفاهية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الطفل الإماراتي ذو حظ عظيم، يولد في موطن ووطن يتمناه أكثر أهل الأرض، يولد محفوفاً بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية، متوفرة له كل مقومات الحياة الكريمة، يولد في موطن الاستقرار والرخاء والرفاهية، يحظى بأم وأب وأسرة متماسكة، يكبر على مقاعد الدراسة، متغذياً بالآداب والعادات والتقاليد والموروث الإماراتي.

إنها نعم من الله سبحانه، وبقيادة ساهرة حريصة على الصغير والكبير، منهجها درب معلمها الأول، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.