محمد النيادي: لبنة أساسية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن تخصيص دولة الإمارات يوماً للطفل، يؤكد علو مكانتها عالمياً ومحلياً وإقليمياً في الاهتمام بحقوق الإنسان الذي جعلته المحور الأساس للتنمية والبناء الحضاري، ويتجلى هذا الاهتمام واضحاً وبائناً في قول القائد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه «إن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية، اهتمامنا بالإنسان ضروري لأنه محور كل تقدم حقيقي مستمر»، ومن هذا المنطلق الراسخ حاز هذا الهدف مساحة واسعة في دستور دولتنا ومنهجيتها وسياساتها المستقبلية، ووجد اهتماماً خاصاً من قيادتنا الرشيدة ببلورة هذا المفهوم إلى مبادرات لافتة ذات صبغة استباقية استشرافية وأفق واسع الطيف، ولما كان الطفل هو اللبنة الأساسية في تطور المجتمعات، زادت الرعاية له وتكثفت الجهود لتحقيق طموحاته ورسم مستقبله.