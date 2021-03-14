«سفراء شرطة دبي» يحتفي بيوم الطفل الإماراتي

دبي (الاتحاد)

يستضيف مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي ضمن برنامجه «صوت الطفولة» الذي أطلقه مع بداية العام، مريم ماجد بن ثنية، عضو المجلس الوطني الاتحادي، للمشاركة في الجلسة الحوارية «يوم الطفل الإماراتي»، وبحضور محمد خليفة ياسين «بابا ياسين» مقدم برامج الأطفال، وعدد من سفراء الأمان من الطلاب والطالبات، وذلك للاحتفال بالمناسبة التي تصادف اليوم الاثنين، الخامس عشر من شهر مارس.

وأكدت فاطمة البلوشي، رئيس مجلس سفراء الأمان، أن «يوم الطفل الإماراتي» مناسبة وطنية في غاية الأهمية، نؤكد من خلالها التزامنا الكامل والدائم في المساهمة في تنشئة أجيال المستقبل على النحو الذي يعزز وعيهم المجتمعي والثقافي والقانوني والسلوكي، ليتمكنوا من الانخراط إيجابياً في المجتمع، وحمايتهم من التعرض للظواهر والسلوكيات السلبية المختلفة.

وقالت البلوشي: إن الجلسة غداً مفتوحة أمام الجمهور للحضور عبر البرنامج الافتراضي «زووم»، والاستفادة من المحتوى المقدم، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين.

وكان مجلس سفراء الأمان قد أطلق برنامجه «صوت الطفولة» مع بداية العام الحالي، والذي يتضمّن تنظيم 48 جلسة حوارية عن بُعد، يناقش خلالها 144 ورقة علمية، بهدف تعزيز ثقافة حقوق الطفل بشكل عام التي كفلها القانون، ومعالجة بعض الظواهر السلوكية في بيئة الطفل، وتنمية ثقافة وقدرات الأطفال في الجانبين التعليمي والاجتماعي.