سالم القاسمي يشهد حفل إعادة تسمية مستشفى بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، صباح أمس، حفل إعادة تسمية مستشفى الزهراء إلى مستشفى إن إم سي رويال الشارقة، والذي يعد أحد المستشفيات الرائدة في الرعاية الطبية منذ إنشائه في 1981.

واستمع الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي إلى عدد من الكلمات التي ألقاها القائمون على مستشفى إن إم سي رويال الشارقة، حول خطط استمرار المستشفى في تقديم أفضل الخدمات الصحية، ووضع خطط التطوير المستمر في كافة العيادات والأقسام والمرافق.

ويضم مستشفى «إن إم سي رويال الشارقة» 153 سريراً، ويعتبر أول وأكبر مستشفى عام خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس إعادة التسمية، حقبة جديدة من الاستثمار والتحديث للمستشفى التي بدأت في مارس 2017، تحت إدارة «إن إم سي للرعاية الصحية».