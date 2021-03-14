«شخبوط الطبية» تطلق حملة «النساء يعتنين بالنساء»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية،عن إطلاقها حملة «حيث النساء يعتنين بالنساء» لتشجيع النساء على إجراء تنظير القولون، بهدف الحصول على تشخيص مبكر وتحقيق نتائج أفضل، في إطار فعاليات التوعية حول سرطان القولون خلال شهر مارس الجاري.

ويعتبر سرطان القولون السبب الرئيسي الثالث للوفيات المرتبطة بالسرطان في الإمارة، وينتشر بين الذكور باعتباره السبب الأول لوفيات السرطان، والسبب الرابع للوفيات بين الإناث بعد سرطانات الثدي والمبيض والشعب الهوائية والرئة. وفقاً لما جاء في تقرير «إحصائيات أبوظبي الصحية» الصادر عن دائرة الصحة - أبوظبي لعام 2017.

مايكل والاس

وقال الدكتور مايكل والاس، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «هناك اعتقاد خاطئ شائع أن سرطان القولون يصيب الذكور فقط، وذلك غير صحيح من الناحية الإحصائية والبيولوجية؛ فالإناث أيضاً عرضة للإصابة بسرطان القولون، وينبغي تشجيعهن على إجراء عمليات التنظير المنتظمة».

نورة آل علي

وأضاف الدكتور والاس: «ينبغي على النساء فوق سن الأربعين إجراء تنظير القولون بصورة منتظمة لاكتشاف التغيرات والأنسجة غير الطبيعية في وقت مبكر، بما يؤدي إلى تحسين توقعات سير المرض بشكل كبير. وفي هذا السياق، قالت الدكتورة نورة آل علي، استشارية الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «طوال مسيرتي المهنية، لاحظت مدى تصلب النساء وعصبيتهن عند سماع كلمة تنظير القولون. وعلى الرغم من إدراكهن لأهمية هذا الإجراء في في الكشف المبكر عن التحولات ما قبل السرطانية مثل الأورام الحميدة وغيرها من الأنسجة غير الطبيعية، إلا أن عملية التنظير نفسها تجعلهن محرجات وغير مرتاحات. وتقع على عاتقنا كمزودين للرعاية الصحية مسؤولية اعتماد نهج يتسم بالتفهم والتعاطف للتأكد من موافقتهن على الإجراء وارتياحهن طوال الوقت. وأبسط طريقة لضمان التزام المريضات بإجراء تنظير القولون هي التأكد من إجراء العملية على أيدي طبيبات متخصصات يتفهمن طبيعة مخاوفهن».