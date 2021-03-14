بلدية الشارقة: رفع كفاءة المباني

الشارقة (الاتحاد)

أكدت بلدية مدينة الشارقة تنفيذ العديد من الدراسات التطويرية التي تهدف إلى تحسين وتطوير منظومة البناء في الإمارة ورفع كفاءة المباني وزيادة جودتها.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية، أن بلدية مدينة الشارقة من بين أقدم البلديات التي أنشئت في كل إمارات الدولة، إذ يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1927م، وتمتلك قاعدة بيانات عريقة منذ أرشفة أول إجازة بناء عام 1961 تتضمن بيانات تفصيلية عن كل مبنى من بداية تأسيسه، ومراحل تنفيذه وحتى مرحلة الانتهاء وإصدار شهادة الإنجاز له، كما تتضمن قاعدة البيانات أيضا مراحل الصيانة الدورية لكل مبنى وإجراءات البلدية لضمان التنفيذ حسب الأصول، ومن خلال السيرة الذاتية المسجلة بقاعدة البيانات لكل مبنى بالإمارة يتم التحقق من عمر المبنى وحالته ودرجة استقراره ومدة استمراره.

وأشار إلى أن البلدية قامت بالكثير من الإجراءات لتحديث وتطوير منظومة العمل الهندسي منها إصدار لائحة شروط ومواصفات البناء في إمارة الشارقة في عام 2002 ثم استمرارية تحديثها في عام 2007 وعام 2017 حيث تضمنت أسس ومواصفات البناء بالإمارة وفق أحدث الأكواد العالمية، كما أطلقت في عام 2018 ملتقى الشارقة الأول للهندسة كنواة تجمع العمل الهندسي تحت شعار التميز، والجودة في العمل، والاستفادة من تجارب وأوراق عمل بيوت الخبرة التي شاركت بالملتقى.