54 مليون درهم من صندوق الزكاة لـ«داعم»

أبوظبي ( الاتحاد)

أكد عبدالله بن عقيدة المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة - رئيس لجنة الصرف، أن اللجنة اعتمدت في نهاية عام 2020 مبلغ 54 مليوناً و158 ألفاً و730 درهماً لأصحاب الدخل الضعيف، في إطار قيام الصندوق بمهامه الأساسية والمستمرة طيلة السنة، استفاد منها 2222 عائلة مستحقة في كافة إمارات الدولة. وقال المهيري: يُعد مشروع «داعم» الموجه لفئة ضعاف الدخل من أهم المشاريع التي يتبناها الصندوق المندرجة تحت بند مصرف الفقراء والمساكين، والذي يقدم مساعدات شهرية أو مقطوعة للأسر التي تعاني من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المعيشية المختلفة بسبب ضعف دخلها، وأن إجمالي المصروفات منذ بداية العام الجاري 2021 حتى الآن بلغت 4 ملايين و765 و300 استفادت منها 1581 عائلة مستحقة بزيادة بلغت 27% عن مصروفات الفترة لعام 2020م، التي بلغت 3 ملايين 465 ألفاً و600 درهم، واستفادت منها 599 عائلة مستحقة.