6 شواطئ بأبوظبي تفوز بجائزة العلم الأزرق الدولية

هالة الخياط (أبوظبي)

ظفرت ستة شواطئ عامة في أبوظبي بجائزة العلم الأزرق الدولية، لما تتمتع به من مرافق عصرية بمقاييس عالمية، لتلبي تطلعات كافة أفراد المجتمع، وقضاء أفضل الأوقات الترفيهية وسط بيئة صحية آمنة. وفاز بجائزة العلم الأزرق كل من الشاطئ العام لكورنيش أبوظبي، وشاطئ العائلة، وشاطئ على البحر بكورنيش أبوظبي، وشاطئ البطين العام، وشاطئ البطين للسيدات، بالإضافة إلى شاطئ الحديريات.

وتمنح شارة العلم الأزرق كدليل على أن الشاطئ أو المرسى يطابق معايير «مؤسسة التعليم البيئي» الصارمة، وهي مؤسسة غير ربحية وغير حكومية، تتكون من 65 منظمة في 60 دولة عضو في أوروبا وأفريقيا وأوقيانوسيا وآسيا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية.

ويؤكد رفع شارة العلم الأزرق على ستة شواطئ في أبوظبي نجاح هذه المرافق في المحافظة على المعايير المطلوبة من قبل المنظمة المانحة، ومؤشر أكيد على مكانة أبوظبي عالمياً من حيث تجسيدها قيم هذه العلامة الأيكولوجية (العلم الأزرق)، والتي تحظى باعتراف وتوثيق من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة السياحة العالمية.

وتقدم الشواطئ العامة في أبوظبي، التي تشرف عليها بلدية مدينة أبوظبي، خدمات متنوعة لتبقى آمنة ومتكاملة، ومنها خدمة الإنقاذ المتوفرة على مدار الأسبوع والتي تضم منقذين محترفين مزودين بكافة وسائل الإنقاذ اللازمة للحفاظ على سلامة مرتادي الشواطئ، وتقديم المشورة عن أوقات ومناطق السباحة.

وأوضحت بلدية أبوظبي أن شاطئي الكورنيش والبطين يحتويان على عيادة إسعافات أولية، وفيها ممرضة متخصصة لتوفير الرعاية لمرتادي الشاطئين عند الحاجة طوال أيام الأسبوع من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء مزودة بسيارة إسعاف كهربائية لضمان سرعة التحرك عند الطلب.

وشهدت أعمال تطوير الشواطئ تركيب 12 مبرد مياه في شاطئ الكورنيش العام و10 برادات موزعة في شاطئ البطين العام وشاطئ البطين للسيدات لتوفير المياه المبردة لمرتادي الشواطئ.

ولتوفير خدمات مريحة لأصحاب الهمم، أنشأت البلدية 10 ممرات لأصحاب الهمم في شاطئي البطين والكورنيش منها 8 ممرات موزعة على امتداد شاطئ الكورنيش العام. كما خصصت البلدية 6 عربات عائمة للترفيه عن أصحاب الهمم وكبار السن مجاناً، 4 منها في شاطئ الكورنيش.

الحفاظ على الحدائق

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، حملة توعية لطلاب المدارس وزوار الحدائق في الشهامة بأهمية المحافظة على الأصول والممتلكات العامة، تحت شعار (ممتلكاتنا في الحدائق العامة مسؤوليتنا)، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وهدفت الحملة إلى توعية الجمهور وطلاب المدارس بأهمية المحافظة على الأصول في الحدائق العامة والمتنزهات الترفيهية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية الشهامة، وضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة بها من الألعاب، والأشجار، والنباتات، وأماكن الجلوس، والمرافق العامة، وعناصر التجميل وغيرها.