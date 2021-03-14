6 مشاريع بحثية لجامعة الإمارات والأكاديمية الصينية للعلوم

العين (الاتحاد)

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن تمويل ستة مشاريع ‏بحثية مشتركة بين باحثين من جامعة الإمارات العربية المتحدة ‏وباحثين من الأكاديمية الصينية للعلوم.‏‎ ‎‏ويأتي هذا التعاون البحثي ‏في إطار سعي جامعة الإمارات إلى تعزيز الشراكات الدولية، ‏وتفعيل بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 4 فبراير2021.‏

وأكد الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث ‏العلمي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الأكاديمية الصينية للعلوم ‏يأتي تماشياً مع استراتيجية الجامعة، التي تسعى إلى خلق علاقات ‏مميزة وقوية مع مؤسسات التعليم العالي المختلفة من داخل ‏وخارج الدولة. مشيراً إلى أن هذا التعاون سيعزز من التزام كلا ‏الطرفين على إثراء جودة البحث العلمي عبر مساهمات متميزة.

أحمد علي مراد

‏وأضاف: «إن‎ ‎الاستثمار في البحث العلمي والشراكات الدولية مع ‏كبرى المعاهد والجامعات البحثية ضرورة أساسية لتحقيق استدامة ‏الإنتاج البحثي، وتعزيز مكانة الجامعة دولياً، لا سيما وأن المشاريع ‏البحثية الممولة‎ ‎تتصل بمصادر المياه، والتنقل، والبيئة والحياة ‏الفطرية، وكيمياء منتجات حليب الإبل، والطاقة، والبيانات ‏الضخمة والصحة».‏

المزرعة الذكية

وأشار إلى أن جامعة الإمارات تعمل على تمويل ‏مشروعين بحثيين بينها وبين معهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة ‏التابع للأكاديمية الصينية للعلوم مدتهما ثلاث سنوات، الأول ‏بعنوان: «المزرعة الذكية: أوراق مستوحاة بيولوجياً لتجميع المياه ‏والطاقة»، والثاني بعنوان: «النمذجة التنبئية لشبكات تدهور ‏الطرق».

وتم تمويل مشروع ‏بحثي بين الجامعة ومعهد تشانغتشون للكيمياء التطبيقية بعنوان: «‏كشف وتحديد مبيدات الآفات الكرباماتية والمستقلبات ذات الصلة ‏في منتجات حليب الإبل في الإمارات العربية المتحدة»، ومدة ‏المشروع أربع سنوات.‏‎ ‎فيما تم تمويل مشروع بحثي مع معهد علم ‏الحيوان التابع للأكاديمية الصينية للعلوم بعنوان: «نهج الجينوم ‏السكاني لتوجيه الحفاظ على الأسماك ذات الأهمية التجارية في ‏الخليج العربي وخارجه»، ومدة المشروع أربع سنوات.‏‎

‎وذكر ‏أيضاً بأنه تم تمويل مشروع بحثي مع معهد داليان للفيزياء ‏الكيميائية بعنوان: «نحو كفاءة عالية وإنتاج واسع النطاق لخلايا ‏شمسية مرنة من البيروفسكايت»، ومدة المشروع أربع سنوات، ‏بالإضافة إلى مشروع بحثي بعنوان: «نظام تخطيط العلاج ‏بالمعالجة الكثبية التكيفية في الوقت الحقيقي، يعتمد على إرشادات ‏الصور متعددة الوسائط لسرطان عنق الرحم»، ومدة المشروع ‏عامان.‏