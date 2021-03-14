رئيس محاكم رأس الخيمة لـ «الاتحاد»: 43 % من الخلافات الأسرية انتهت بالصلح

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشف المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن الدائرة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حالات الصلح الأسري في الخلافات الزوجية بالإمارة، وذلك بنسبة بلغت 43% خلال العام الماضي 2020م.

وذكر المستشار الخاطري في حواره مع «الاتحاد»، أن عدد حالات التسوية والإصلاح الأسري التي تم التعامل معها خلال تلك الفترة بلغت إلى 415 حالة صلح، من إجمالي عدد الخلافات الزوجية المسجلة والتي بلغت 976 خلافاً.

وأكد أن ارتفاع حالات الصلح والتسوية الودية في الخلافات جاءت نتيجة الجهود التي يبذلها الموجهون الأسريون في الإصلاح بين الأزواج المتخاصمين، وتقديم الدعم والنصح والتوجيه لهم، بالإضافة إلى الخطط والبرامج التي تضعها محاكم رأس الخيمة للمحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، وتوطيد العلاقات الزوجية ونشر السعادة، بما ينعكس على استقرار المجتمع.

أحمد الخاطري

وقال: إن حالات الصلح الأسري ارتفعت خلال العام الماضي إلى 415 حالة صلح مقارنة مع العام 2019، والذي شهد 367 حالة صلح، فيما سجلت الخلافات الزوجية انخفاضاً خلال العام الماضي، بعدد 976 خلافاً أسرياً، مقارنة مع العام 2019، حيث بلغت الخلافات الأسرية 1155 خلافاً.

وأشار إلى أنه من بين 976 خلافاً أسرياً تم إحالة 274 حالة من قسم التسامح الأسري إلى القضاء للبت فيها، أي بنسبة 28% من إجمالي الخلافات، التي تعذر الصلح فيها، لافتاً أن هذه النسبة تراجعت عن السنوات الماضية، بفضل الخبرة التي يتمتع بها الموجهون الأسريون، والمبادرات الأسرية التي يتم إطلاقها للمساهمة في حل هذه الخلافات دون إحالتها للقضاء.

ولفت إلى أن الدائرة عملت على توفير خدمة «الاستشارات الأسرية» لمساعدة الأزواج على حل خلافاتهم بعيداً عن الوصول إلى مقر المحاكم، من خلال تخصيص مستشارين أسريين من أصحاب الخبرة والاختصاص، يقومون بتقديم النصح والمشورة عبر الاتصال الهاتفي وحل المشكلات بين طرفي الخلاف بكل خصوصية وسرية تامة، مبينا أن عدد الاستشارات التي قدّمت خلال العام الماضي بلغت 1940 استشارة أسرية.

وأوضح أن قسم التسامح الأسري التابع لمحكمة الأسرة عقد 2859 جلسة تسامح أسري خلال 2020م، للتوصل إلى حل للخلافات الزوجية، حيث إن 90% من الجلسات تمت «عن بُعد» منذ إطلاق نظام عقد جلسات التسامح عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتبعتها المحاكم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».