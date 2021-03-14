منتسبو شرطة أبوظبي خبراء دوليون لتخطيط الحوادث المرورية

أبوظبي (الاتحاد)

ابتعثت شرطة أبوظبي 12 من الضباط وصف الضباط من مديرية المرور والدوريات، ضمن برنامج تدريبي بجامعة نورث ويسترن في شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية، تمهيداً لحصولهم على الاعتماد الدولي كخبراء دوليين في مجال تخطيط وإعداد تقارير الحوادث المرورية، وبدأت مرحلة البرنامج التدريبي التأهيلية الأولى بأكاديمية شرطة دبي، وسيتم عقد الاختبار النهائي في مايو المقبل.

وأوضح اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أن الإعداد لاختبار «أكتار» تضمن عقد خمس دورات لمدة شهرين، و15 يوماً إلى جانب دورة تدريبية متخصصة لأسبوع ومحاضرات علمية وفق المعايير التدريبية الدولية لتأهيلهم للالتحاق بالبرنامج التدريبي، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال خمس دورات متقدمة في إعادة بناء الحادث المروري، ومن ثم تقديم اختبار الاعتماد الدولي كخبراء في إعادة بناء الحادث من منظمة «أكتار»، مثمناً التعاون المشترك مع القيادة العامة لشرطة دبي، كخطوة متقدمة في تبادل الخبرات والكفاءات في المجال الشرطي.

وأشار إلى أهمية الاعتماد الدولي في تطوير مخرجات الحادث المروري بأسلوب علمي وتحليل هندسي للحوادث الجسيمة، وتقديم الاستشارات للهيئات القضائية لتحقيق المؤشرات الوطنية لخفض وفيات حوادث السير.