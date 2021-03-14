إحباط محاولة إدخال 3 ملايين حبة كبتاجون بدبي

دبي (وام)

تمكن ضباط التفتيش الجمركي بدبي في ميناء جبل علي من إحباط محاولة إدخال مواد مخدرة في ضبطية نوعية لكمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغ عددها ما يقارب ثلاثة ملايين حبة.

وقامت غرفة التحكم والسيطرة في جمارك دبي وبدعم من وحدة سياج لمراقبة المنافذ الجمركية بجمع ودراسة وتحليل كافة البيانات المتوفرة حيث تم تحديد واستهداف الحاوية المشتبه باحتوائها على المواد المخدرة وصنفت كشحنة عالية الخطورة وعند وصول الحاوية باشر عدد من ضباط التفتيش الجمركي في مركز تفتيش ميناء جبل علي مع فريق سياج بتنفيذ إجراءات التفتيش بمساندة فريق الدعم الفني وجرى فحص الحاوية المستهدفة باستخدام وحدة الكلاب الجمركية «K9» وتم تفتيش محتوى الحاوية وعثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة التي أُخفيت في الحاوية باستخدام طرق فنية مستحدثة في التمويه لكن استطاع مفتشو جمارك دبي بمهاراتهم العالية كشفها عند إجراء الفحص الأولي لهذه المواد من خلال الأجهزة التقنية بالمختبر المتنقل لجمارك دبي تبين أن هذه المواد هي حبوب الكبتاجون.

وقال يوسف الهاشمي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية، إن الضبطيات التي يتم تنفيذها من قبل المراكز الجمركية البحرية في إطار حملة «وطن آمن» الهادفة إلى الارتقاء بمستوى قدرات المراكز الجمركية تتوالى لتقوم بواجباتها في تيسير التجارة وحماية المجتمع على أكمل وجه.