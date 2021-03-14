325 حادثاً مرورياً في الشارقة خلال 2020

سعيد أحمد (الشارقة)

سجلت القيادة العامة لشرطة الشارقة 325 حادثاً مرورياً خلال عام 2020، أسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات تراوحت بين المتوسطة والبليغة، معظمها نتيجة الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.

كما سجلت الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة أعلى نسبة إصابات ووفيات في الحوادث المرورية، بواقع 50% في عدد الوفيات و48% في الإصابات البليغة، وناشدت الشرطة السائقين كافة الانتباه أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المحددة وربط حزام الأمان، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأطلقت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، خلال العام الجاري، حملة إلكترونية للتوعية المرورية تحت شعار «الزم مسارك.. تأمن سلامتك»، إضافة إلى حملة «غايتنا سلامتك»، بهدف نشر التوعية المرورية بين قائدي المركبات، والحد من الآثار المترتبة على الحوادث المرورية، من خلال التزامهم بخط سير المركبة، وعدم الانحراف المفاجئ أثناء القيادة، مع ضرورة عدم التجاوز بصورة خاطئة.

وتأتي الحملات المرورية التي تطلقها شرطة الشارقة، للحد من الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، تجسيداً لرؤية القيادة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، حيث تم توجيها إلى قائدي المركبات من مختلف فئات المجتمع.