جزيرة ياس تضيء معالمها باللون البنفسجي احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي

أضاءت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، معالمها السياحية باللون البنفسجي احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف غداً.

وتتزامن هذه المناسبة الوطنية مع ذكرى إطلاق قانون «وديمة» في 15 مارس 2016، وذلك بهدف تعزيز الوعي بحماية حقوق الأطفال لضمان نشأتهم في بيئة صحية وآمنة وداعمة تسهم في تطورهم.

وتضيء الجزيرة معالمها باللون البنفسجي دعماً لهذا التوجه الوطني وتأكيداً على التزامها بتقديم وجهة ترفيهية آمنة للأطفال.