محمد بن راشد: علاقاتنا مع كازاخستان تاريخية ومتطورة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن علاقات الإمارات وكازاخستان قديمة ومتطورة وراسخة.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، اليوم الأحد، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في قصر الوطن بأبوظبي ظهر اليوم، معالي أسكار مامين رئيس وزراء جمهورية كازاخستان الصديقة والوفد المرافق له.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «خلال استقبال رئيس وزراء كازاخستان بقصر الوطن اليوم.. شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.. علاقاتنا مع كازاخستان قديمة ومتطورة وراسخة.. ومستقبل هذه العلاقات يشهد تسارعاً إيجابياً».

ورحب سموه بأسكار مامين، معرباً عن ثقته بأن زيارته لدولة الإمارات ستثمر نتائج طيبة على مختلف الصعد، خاصة في مجال التبادل التجاري والاستثمار المشترك والأمن الغذائي والطاقة النظيفة وغيرها من المجالات، مما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.