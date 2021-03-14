18 مارس آخر موعد لاستلام بحوث «علوم الاستمطار»

أبوظبي ( الاتحاد)

أعلن المركز الوطني للأرصاد، من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار التابع له، عن مواصلة استقبال المقترحات البحثية الأولية في مجال الاستمطار من مختلف دول العالم، ضمن دورته الرابعة التي انطلقت مطلع العام الجاري، حيث يستمر استلام المقترحات لغاية 18 مارس 2021، ومن ثم تبدأ مرحلة الاختيار والتقييم لتحديد قائمة المشاريع النهائية المؤهلة للحصول على منحة البرنامج وقيمتها 1.5 مليون دولار أميركي لكل مشروع، موزعة على ثلاث سنوات، وبواقع 550 ألف دولار سنوياً كحدٍ أقصى.

وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: نحن على ثقة بأن مخرجات عملية التقييم ستفرز أفضل الأفكار المبتكرة، والتي سيكون لها تأثير كبير في تطوير علوم الاستمطار والارتقاء بفعاليتها وتعزيز مساهمتها في زيادة كميات الهطول المطري، والحد من شح المياه وضمان وصولها لكافة سكان العالم، لا سيما في المناطق الجافة وشبه الجافة.