محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء كازاخستان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في قصر الوطن بأبوظبي، ظهر اليوم، معالي أسكار مامين رئيس وزراء جمهورية كازاخستان الصديقة والوفد المرافق له.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالضيف، معرباً عن ثقته بأن زيارته لدولة الإمارات ستثمر نتائج طيبة على مختلف الصعد، خاصة في مجال التبادل التجاري والاستثمار المشترك والأمن الغذائي والطاقة النظيفة، وغيرها من المجالات، مما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد سموه أن دولة الإمارات ترحب بتوسيع آفاق التعاون المشترك مع جمهورية كازخستان الصديقة، وتأمل أن تتضاعف الزيادة في حجم التبادل التجاري، وتأسيس قاعدة استثمارية تشمل عدداً من القطاعات التي تم توقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين بشأنها.

من جانبه، نقل معالي رئيس وزراء كازاخستان إلى سموه تحيات فخامة قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان وتمنياته لشعب الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار، مهنئاً سموه والقيادة الرشيدة في الدولة بالانجاز العلمي الكبير الذي حققته الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى المريخ، معتبراً أن هذا الانجاز مقدر في كازاخستان، ويعتبر انجازاً لكل المسلمين والعالم.

كما أعرب عن ثقته بنجاج معرض «إكسبو دبي 2020» الذي سيعقد أكتوبر المقبل.

حضر الاستقبال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس بعثة الشرف المرافقة، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة،، ومعالي خليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة.

وقد بارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورئيس وزراء كازاخستان الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين الجانبين، حيث أكد سموه أن التوقيع على هذه الاتفاقيات بداية مرحلة جديدة من علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان الصديقة ووضعها في مسارها الصحيح، بما يعكس رغبة وحرص قيادتي الدولتين على توسيع قاعدة الشراكة الثنائية في شتى الميادين ذات المنفعة للبلدين والشعبين الصديقين.

وشملت هذه الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، مذكرة تفاهم وقعها كل من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ومعالي ميرزا غالييف معظوم، ومذكرة تفاهم ثانية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان وقعها كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومعالي أنامكولوف بيبوت، والاتفاقية الثالثة بشأن تعديلات على «أبوظبي بلازا» بين «الدار العقارية» ووزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية الكازاخية وقعها كل من طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لـ«الدار العقارية»، ومعالي أنا مكولوف بيبوت.

كما تم التوقيع على بيان مشترك بمناسبة تسيير الرحلة الأولى بين مدينة «الماتي» الكازاخية والعاصمة أبوظبي، أما الاتفاق الخامس فكان بشأن التنفيذ المشترك للمشاريع في قطاع صناعة التعدين وقعه كل من محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لاستكشاف كازجيولوجي وبوران ياييف أنوار رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستكشاف كازجيولوجي في كازاخستان.



