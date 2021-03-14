كلنا الإمارات تنظم «نبني أسرة ونحمي وطن»

أبوظبي ( الاتحاد)

تنظم جمعية كلنا الإمارات غداً ملتقى بعنوان (نبني أسرة ونحمي وطن)، يسلط الضوء على بعض المشاكل التي تواجه المجتمع والأسرة، بمشاركة نخبة من الخبراء والأخصائيين الاجتماعيين، من خلال العديد من المحاور الهادفة التي تتناول أهم أسباب (العزوف عن الزواج)، ومنها ظروف جائحة كورونا (كوفيد 19) وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي والمشاكل بين الزوجين، وأثر هذه الظروف على الشباب والعزوف عن الزواج.

وقال عبدالله العلي، المدير التنفيذي لجمعية كلنا الإمارات والمشرف العام على الملتقى، إن مبادرة الجمعية بتنظيم هذا الملتقى الاجتماعي الهادف، تأتي من منطلق حرص جمعية كلنا الإمارات على المساهمة في بناء أسرة مستقرة وآمنة، وتحقيق أهدافها في تعزيز وترسيخ مفهوم الوطنية والعمل على نشر أواصر الألفة والتلاحم بين أفراد المجتمع.