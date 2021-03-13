جامعة خليفة بين أفضل 20 جامعة عالمية للاقتصادات الناشئة

أبوظبي (وام)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس، عن تصنيفها ضمن قائمة أفضل 20 جامعة عالمية والأولى محلياً، حسب أحدث تصنيف أصدرته مؤسسة التايمز للتعليم العالي للاقتصادات الناشئة 2021.

واحتلت جامعة خليفة المرتبة 20 من بين 606 جامعات من الاقتصادات الناشئة من 48 دولة من مختلف أنحاء العالم في أحدث تصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي، والتي تعتبر المنصة الوحيدة في العالم لتقييم أداء الجامعات البحثية في مختلف مهماتها التي تشمل التعليم والبحوث ونقل المعرفة والمساعي الدولية. وتستعين مؤسسة التايمز في تصنيفاتها بـ 13 مؤشراً للأداء، بهدف تحقيق المقارنات الشاملة والمتوازنة.