«الوطني» يستضيف البرلمان الإماراتي للطفل غداً

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وانطلاقاً من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنشئة الطفل وتهيئته لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، يعقد البرلمان الإماراتي للطفل جلسته الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الأول غداً «الاثنين»، بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي.

ويستضيف المجلس الوطني الاتحادي اجتماعات البرلمان الإماراتي للطفل، الذي سيعقد جلسته الإجرائية الأولى افتراضياً، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع جائحة كورونا، وذلك تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإنشاء أول برلمان إماراتي للطفل، اتساقاً مع برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، قد وجهت بإنشاء البرلمان الإماراتي للطفل في فبراير من العام المنصرم، تأكيداً على الحقوق الأساسية التي وضعها قانون حقوق الطفل /‏‏وديمة/‏‏ وانطلاقاً من المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية التي تنص على «حق الطفل في التعبير عن نفسه وآرائه في كل الشؤون الخاصة بالطفل، وأخذها بعين الاعتبار».

وسيتم خلال الجلسة الإجرائية الأولى إلقاء كلمة لمعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وكلمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بعد ذلك يتم إلقاء كلمة لأكبر الأعضاء سنا وإقرار النظام الأساسي للبرلمان الإماراتي للطفل، ومن ثم ينتخب أعضاء البرلمان الرئيس ونائبه ومقرر المجلس ولجانه الدائمة، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سرياً وبالأغلبية المطلقة للحاضرين.

وقال الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي: إن خطوات عمل البرلمان الإماراتي للطفل تسير وفق ما هو مخطط لها، وذلك ترجمة للاتفاقية الموقعة بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة كأحد الشركاء الاستراتيجيين في مختلف نشاطاته وأعماله، مشدداً على أن الأمانة العامة لن تألو جهداً في تقديم مختلف أشكال الدعم الفني للبرلمان الإماراتي للطفل.

كفاءة واقتدار

من جانبها، قالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: إن إنشاء البرلمان الإماراتي للطفل يأتي تأكيداً من دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية مشاركة الطفل في جميع المجالات، والحرص على أداء أدواره بمسؤولية وبكفاءة واقتدار لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

وأضافت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عندما وجهت بإنشاء هذا البرلمان تؤكد حرصها على تنشئة هذا الجيل، وهو حاملٌ للمسؤولية، وجعلهم شركاء في صنع القرار، وتذليل كل المعوقات التي تواجه طموحاتهم وآمالهم.