تطوير منصة تعليمية في الشارقة

الشارقة (وام)

وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع مكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، بهدف دعم وتطوير منصة تعليمية ديناميكية متطورة، تستهدف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع، بما ينسجم مع استراتيجية كلا الطرفين في تشجيع وإلهام التعلّم مدى الحياة إلى تعزيز التجربة الأكاديمية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع، بما ينعكس على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، وإيمان بوشليبي مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة، بحضور الدكتور حسين المهدي عميد الخدمات الأكاديمية المساندة، ونادية مسعود مديرة المكتبات.

ونصت مذكرة التفاهم على وضع إطار فعال لعلاقات التعاون المشتركة بين الطرفين تحقيقاً للمنفعة المتبادلة، بما يسهم في تقديم قيمة مضافة للمنظومة التعليمية، ويعزز من فرص تقديمها، كما نصت المذكرة على تفعيل العمل المشترك لتحسين الأداء، وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المكتبية للمجتمع، إلى جانب تنفيذ وتطوير نظام متكامل للتواصل بين الطرفين، وإقامة الندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل لجميع الفئات المستهدفة.