الاتحاد تنعى عباس الطرابيلي

أبوظبي (الاتحاد)

غيب الموت في العاصمة المصرية الأستاذ عباس الطرابيلي عن عمر يناهز 85 عاماً، والفقيد كان من الرعيل المؤسس لصحيفة «الاتحاد» كما تولى إدارة مكتب الصحيفة في القاهرة لفترة طويلة خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وتتقدم «الاتحاد» بخالص العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد متضرعين للخالق عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما نعت جمعية الصحفيين الإماراتية الكاتب الصحفي والمؤرخ عباس الطرابيلي، رئيس تحرير جريدة الوفد المصرية الأسبق والكاتب الصحفي بجريدة المصري اليوم الذي وافته المنية صباح أمس السبت، والراحل يعد من أبرز الكتاب الصحفيين المصريين والعرب، حيث ترك بصمة كبيرة في الصحافة المصرية والعربية.

وبدأ الراحل عمله الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم، وشغل رئاسة تحرير جريدة الوفد المصرية عام 1998 وظل كاتباً لعمود يومي في جريدتي الوفد والمصري اليوم حتى 8 مارس الماضي، إلى أن أصابه فيروس كورونا الذي أوقفه عن الكتابة.

وعمل في مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر والتوزيع في أبوظبي في فترة الثمانينات، وكان لفترة مشرفاً عاماً على إصدار عدد (الاتحاد الأسبوعي) الذي كان يصدر يوم الخميس من كل أسبوع.