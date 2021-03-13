بلدية العين تطلق مشروع دعم منتجات المزارع

محمد البلوشي (العين)

أطلقت بلدية مدينة العين وبالتعاون مع مزارع العين للإنتاج الحيواني، مشروع دعم منتجات مزارع العين بنسبة خصم تصل إلى 10% حول مجموعة من المنتجات الأساسية، ويمكن للمواطنين الحصول على الخصم من خلال تخصيص عدد من مراكز البيع عبر إبراز بطاقة الهوية، حيث تم توفير قاعدة البيانات لمتعاملي مراكز بيع المواد الغذائية.

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق هدف استراتيجي، بتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع وجعلها في متناولهم بأسهل الطرق ورفع نسبة رضاهم عن الخدمة، إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية حسب طلب الجمهور ودراسة رغباتهم وتطلعاتهم.

وقال عبدالله الظاهري مسؤول مراكز توزيع المواد الغذائية المدعومة: إن دعم المنتجات المحلية ورفعها داخلياً وعالمياً، هو واجب حكومي يؤخذ بعين الاعتبار، وعليه انطلقت فكرة التعاون مع مزارع العين وتضمين خدماتها لخدمات صرف المواد الغذائية المدعومة في مراكزها، وذلك عبر تخفيض أسعار المواد لكل عملاء الخدمة في بلدية مدينة العين، حيث تم تزويد إدارة مزارع العين ببيانات العملاء، وبمجرد أن يقوم العميل بعرض بطاقة هويته في مراكز البيع التابعة لمزارع العين، سينال خصماً خاصاً على المنتجات بقيمة 10%.