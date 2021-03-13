59 مليون درهم لتطوير «مارينا البطين» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أعمال مشروع تطوير وتحسين منطقة شارع مارينا البطين، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 59.309.261 درهماً، والذي تضمن أعمالاً تطويرية تواكب النهضة العمرانية الحضارية التي تشهدها أبوظبي، تعزيزاً لمكانتها الرائدة عالمياً كمدينة عصرية تتمتع ببنية تحتية نموذجية.

وقد تم الانتهاء من معظم أعمال المشروع الرئيسية، منها أعمال الطريق المزدوج بطول نحو (1) كيلو متر وفتحه أمام الجمهور، والذي يحتوي على دوارين اثنين وتقاطع ذي إشارة ضوئية، وتجري حالياً أعمال الفحص والتشغيل، في حين ستستمر إجراءات الاستلام، وتفقد الأعمال خلال شهر مارس 2021.

وتم الحصول على معظم شهادات عدم الممانعة اللازمة من الجهات الخدمية، والاعتمادات اللازمة لتحويلات المراحل حسب تقسيمات المناطق المتبعة في برنامج العمل، ويجري حالياً التنسيق لتسلم المناطق من مقاول أعمال الصرف الصحي، الذي استكمل أعماله ضمن المشروع.

كما تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال المتعلقة بشبكة تصريف مياه الأمطار وكوابل الكهرباء وأعمال الري والاتصالات وأعمال الطرق وشبكات الإنارة في مناطق المشروع المختلفة، بالإضافة إلى نقل وترحيل الخدمات القائمة من (مياه، وكهرباء، ومياه مبردة، واتصالات، وشبكات ري، وغيرها) إلى مساراتها المعتمدة، ضمن شريحة خدمات منتظمة لكامل الشارع، مع إضافة خدمات جديدة حسب متطلبات الجهات الخدمية، من ضمنها أعمال خاصة بمركز أبوظبي للمتابعة والتحكم.