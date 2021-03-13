توفي الوالد واختلف الـــورثة على شركاته

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي بتصحيح التقريرات في قضية بيع وشراء عقار من مورث (الوارثين) دون نقضه، نظراً لوجود عقد للبيع من قبل شركة عقارية خاصة منذ عدة سنوات، وذلك وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

وتدور حيثيات القصة في قيام «وارثي المرحوم» بإقامة دعوى قضائية على شركة خاصة للاستثمارات وشركة عقارية وشركة أخرى خاصة، مطالبين الحكم بعدم نفاذ العقد المحرر بينهم وبين مورثهم (والدهم)، وإلزام لجنة الأوصياء على التركة برد العقار محل التداعي، وتسليمه خالياً من الحقوق والشواغل لورثة المرحوم، وبرد ما لحق شركة خاصة للاستثمارات من أرباح أو ريع جراء حيازتها للعقار تاريخ نقل الملكية إلى شركة عقارية خاصة، وكذا ما لحق شركة أخرى من أرباح أو ريع جراء حيازتها للعقار.

وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة العقارية لم تكن طرفاً ولا مختصمة في الدعوى القضائية، مشيرة إلى أن الحكم الصادر فيها، لا يعد حجة عليها بعد أن قامت بتسجيل البيع منذ سنوات قبل صدور الحكم في دعوى إبطال الهبة عملاً بنسبية أثر الأحكام المشار إليها في المادة 49 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، بما يكون معه طلب الوارثين بإلزامها برد العقار، وعدم نفاذ البيع في مواجهتهما وتسليمه لورثة المرحوم ولجنة الأوصياء وطلب ريعه على غير أساس.

وأوضحت أنه إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، حيث إنه لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وأشارت إلى أنه يبقى للوارثين الحق في مطالبة شركة خاصة للاستثمار بالتعويض الجابر للأضرار المدعاة بكل عناصرها بديلاً عن التنفيذ العيني للالتزام، إن كان لها وجه بما يتعين معه رفض الطعن. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض الطعن وألزمت الوارثين الرسم والمصاريف ومبلغ ألف درهم شركة خاصة للاستثمار، وأمرت بمصادرة التأمين.