11 ألف كاميرا مراقبة بالذكاء الاصطناعي في الشارقة

سعيد أحمد (الشارقة)

كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن استخدامها الذكاء الاصطناعي في كاميرات المراقبة المنتشرة في جميع شوارع ومناطق الإمارة، والبالغ عددها نحو 11 ألفاً و304 كاميرات، وتتميز بمواصفات عالية ودقيقة في الوضوح، وبإمكانها الكشف عن ملامح الأجسام الصغيرة.

وأشارت القيادة إلى أن أنواع الكاميرات تتوزع على 10 آلاف و54 كاميرا تعمل على الإنذار المبكر، و750 كاميرا تتعرف على لوحات المركبات، و500 كاميرا مراقبة تحليلية، مشيرة إلى أن هناك خطة لزيادة عددها في المناطق الجديدة، بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية فيها.

سيف الزري الشامسي

وقال اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة: إنه تم البدء في مشروع تطوير المناطق الصناعية، التي تكتظ بالعمالة المختلفة، حيث تم تركيب كاميرات وإنارة في المنطقة الصناعية العاشرة، وتخضع حالياً للمراقبة من قبل الأجهزة الأمنية، وجار العمل على باقي المناطق الصناعية الأخرى.

وأكد أن انخفاض المؤشر الإستراتيجي في معدل الجرائم المقلقة، جاء نتيجة دعم الحكومة الرشيدة في تطوير الأجهزة الأمنية في الشارقة، إضافة إلى جهود العاملين في القيادة العامة للشرطة، وسرعة تعاملهم مع البلاغات والقضايا، كما استطاعت الشرطة بفضل خبراتها وأجهزتها الرقابية، في تحقيق ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر الجرائم المقلقة المكتشفة من المجهول خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى حل الكثير من البلاغات ودياً.