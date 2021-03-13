شرطة أبوظبي تحذر من «تجارة الممنوعات»

أبوظبي (الاتحاد)

حذرت مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي الجمهور من فتح حسابات بنكية بأسمائهم، والسماح لأشخاص غرباء بإدارتها سواء بالسحب أو تحويل الأموال من الحساب لحسابات أخرى داخل أو خارج الدولة، الأمر الذي قد يعرضهم للمسائلة القانونية تدخل في إطار تجارة المخدرات.

وأشارت إلى وقوع عدد من الأشخاص ضحايا لتجار مخدرات، قاموا باستغلالهم لفتح حسابات بنكية وإيهامهم بأنها لتحويل أرباحهم في عمليات تجارية عادية، غير أنه مع مرور الوقت واجراء التحريات تبين استغلال هؤلاء الغرباء تلك الحسابات لمصالحهم الشخصية في تحويل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات دون علم أصحاب الحسابات الحقيقيين.