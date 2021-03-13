قائد شرطة رأس الخيمة يشيد بجهود «المجتمعية»

رأس الخيمة (الاتحاد)

تفقد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، إدارة الشرطة المجتمعية بمشاركة فريق التفتيش بالقيادة العامة، للتعرف على منجزات ومهام الإدارة.

وكان في استقبالهم العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والعقيد سعيد مطر الخاطري نائب مدير الإدارة، والمقدم عبدالله عبدالرحمن الزعابي رئيس قسم توعية المجتمع، ومديرو الأفرع.

وتقدم النعيمي، بالشكر لإدارة الشرطة المجتمعية لتحقيقهم المستهدفات المطلوبة لعام 2020 بنسبة 100% على مستوى القيادات الشرطية، مشيداً بإنجازات وجهود إدارة الشرطة المجتمعية وإشرافها على كافة الفعاليات المقامة بالإمارة بشأن متابعة الجميع في الالتزام بكافة التدابير الاحترازية لمنع انتقال عدوى كورونا.