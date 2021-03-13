محمد المري: قيادتنا الرشيدة توفر الخطط التنموية الشاملة والمستدامة

دبي (الاتحاد)

قال اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: «عندما تكون هناك حاجة للتغيير من أجل مصلحة الوطن والمواطن، نرى قيادتنا الرشيدة لا تتردد في اتخاذ القرارات الصائبة، ووضع الخطط التنموية الشاملة والمستدامة».

وأضاف: «قيادتنا الرشيدة تسابق الزمن برؤاها الواضحة للمستقبل، وتعي متطلبات التفوق فيه، وتتجاوز كل التحديات نحو غد يحمل أسباب السعادة للجميع».

وأشار إلى أن خطة دبي الحضرية 2040 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي جاءت تزامناً مع عام الخمسين، وتماشياً مع أهدافه، تهدف إلى تحسين جودة الحياة في دبي، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وقال: «تجسّد خطة دبي الحضرية 2040، الفكر التنموي المتجدد لحكومتنا الرشيدة التي تضع سعادة الإنسان ورفاهيته في المقام الأول، وأن إقرار الخطة والبدء في تنفيذها يؤكد أن هناك قائداً استثنائياً ملهماً يعمل لتحقيق طموحات شعبه وإسعاد مواطنيه، فإنه نموذج فذ للقيادة، له رؤيته التي تلامس الواقع وتستشرف آفاق المستقبل وتحقق الآمال والطموحات للأجيال المقبلة».

وأكد المري، أن «إقامة دبي» ستعمل ضمن إطار الرؤية الطموحة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق رؤية سموه بأن تكون دبي المدينة الأفضل في المعيشة والحياة عبر توفير أفضل الخدمات والمبادرات والمشاريع التي تسعد المتعاملين والزوار والمقيمين، وترتقي بجودة حياتهم، وتشكل نموذجاً يلهم حكومات العالم، لتكون دبي المدينة الأفضل والأسهل عالمياً.



